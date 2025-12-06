Imola Comics & Games autodromo in festa tra giochi e fumetti | Prevendite da record

Imola, 6 dicembre 2025 – L’Autodromo come un’immensa sala giochi aperta al mondo dei fumetti, dei coloratissimi Cosplay, dei collezionisti, degli intramontabili giochi in scatola. Il circuito è pronto ad aprire i suoi box e la sua terrazza per la prima edizione dell’“ Imola Comics&Games” organizzata dalla neonata, omonima associazione onlus. L’invasione di appassionati comincerà a varcare i cancelli dell’Enzo e Dino Ferrari da questa mattina alle 10 (e fino alle 18), con replica per domani con identici orari. L’attesa, com’era prevedibile, è andata ben oltre i confini regionali, e in alcuni casi è sbarcata anche oltralpe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

