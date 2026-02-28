scuola il titano fissa le date si torna sui banchi il 15 settembre

Il Congresso di Stato di San Marino ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, stabilendo che le lezioni inizieranno il 15 settembre e termineranno in una data ancora da definire. La decisione riguarda tutti gli ordini di scuola e viene comunicata ufficialmente come data di inizio delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico.

San Marino guarda già al futuro della scuola e fissa le date del prossimo anno scolastico. Il calendario 2026-2027, infatti, è stato ufficialmente adottato dal Congresso di Stato nei giorni scorsi, stabilendo in modo chiaro inizio e fine delle lezioni per tutti gli ordini. L’anno scolastico prenderà il via martedì 15 settembre 2026 per scuola d’infanzia, elementari, medie, superiori e Centro di formazione professionale. La chiusura è prevista il 5 giugno 2027 per le superiori, l’8 giugno per elementari, medie e Cfp, e il 15 giugno per l’Infanzia. Il Nido per l’Infanzia resterà aperto tutto l’anno, eccetto le chiusure programmate dall’8 al 14 settembre 2026 per la formazione del personale e dal 9 al 20 agosto 2027 per la pausa estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

