Si torna tra i banchi di scuolaper diventare buoni consiglieri comunali | come quando e cosa si studierà

Si torna tra i banchi di scuola per approfondire il ruolo di consigliere comunale. La Scuola di formazione, promossa da Agrigento Controcorrente e annunciata durante l’incontro “In cammino per Agrigento”, mira a fornire conoscenze su funzioni, strumenti e responsabilità degli esponenti locali. Un percorso dedicato a chi desidera comprendere meglio il funzionamento dell’assemblea comunale e contribuire in modo consapevole alla vita della comunità.

Imparare a conoscere funzioni, strumenti e responsabilità di chi siede in aula consiliare. È da questa esigenza che nasce la Scuola di formazione per consiglieri comunali promossa da Agrigento Controcorrente, annunciata nel corso dell'incontro pubblico "In cammino per Agrigento", che ha visto la.

