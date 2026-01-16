Blanco torna sui banchi di scuola a 22 anni iscrivendosi a Scienze Umane per capire il mondo sfuggire all’omologazione del successo e arricchirsi come persona

A 22 anni, Blanco si iscrive a Scienze Umane con l'obiettivo di approfondire la comprensione del mondo e sviluppare una crescita personale autentica. Questa scelta rappresenta un tentativo di sfuggire all’omologazione del successo rapido e di arricchire il suo percorso artistico con conoscenze solide. Un passo che dimostra l’importanza di investire nella formazione continua per chiunque voglia costruire un futuro consapevole e duraturo.

Blanco si iscrive a Scienze Umane per sottrarsi ai meccanismi del successo veloce e costruire un’identità artistica che duri nel tempo attraverso lo studio. L’artista considera la cultura uno strumento necessario per evitare l’omologazione e proteggere la propria creatività dalla sovraesposizione mediatica. Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha deciso di riprendere in mano i libri. A 22 anni, dopo aver scalato le classifiche, riempito gli stadi e vinto un Sanremo, l’artista ha scelto di iscriversi a Scienze Umane, come rivelato in un’intervista a IconMagazine. Un ritorno all’istruzione che arriva dopo aver interrotto il percorso scolastico ai tempi del primo contratto discografico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

