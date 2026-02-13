difesa personale il corso va a ruba esauriti in 48 ore i 60 posti disponibili

Il Comune di Milano ha annunciato che il corso di difesa personale gratuito, rivolto principalmente alle donne, ha esaurito tutti i suoi 60 posti in soli due giorni, suscitando grande interesse tra i cittadini.

Il Comune promuove un corso di difesa personale gratuito e i 60 posti disponibili vengono letteralmente “bruciati“ in 48 ore. È bastato un avviso sui canali social dell’Amministrazione comunale di Cogliate per raccogliere più iscrizioni di quante inizialmente previste (50) e costringere a chiudere le iscrizioni e promettere un bis nei prossimi mesi. L’iniziativa è stata presentata la scorsa settimana dal Comune di Cogliate: un corso gratuito di difesa personale per uomini e donne nella palestra comunale. Una proposta con l’obiettivo di fornire un " programma formativo focalizzato sulla sicurezza e sulla consapevolezza di sé ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In meno di 48 ore, tutti i posti per il corso di difesa personale gratuito organizzato dal Comune di Cogliate sono stati assegnati.

