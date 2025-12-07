Il 46% degli italiani è pessimista sul futuro del Paese e boccia la scuola | solo il 7% la vede orientata al domani L’indagine
L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha presentato il "Barometro del Futuro", un'indagine demoscopica realizzata dall'Istituto Piepoli che fotografa la percezione degli italiani rispetto alla capacità delle istituzioni di guardare al domani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
? Il Barometro del Futuro di ASviS e Istituto Piepoli fotografa un Paese sospeso tra consapevolezza e disincanto: otto italiani su dieci dicono di pensare al domani, ma quasi uno su due è pessimista sull’Italia e la politica convince appena il 4% Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
ASviS, quasi un italiano su due pessimista sul futuro del Paese - è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un'Italia migliore nei prossimi dieci anni. Riporta msn.com