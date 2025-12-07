Il 46% degli italiani è pessimista sul futuro del Paese e boccia la scuola | solo il 7% la vede orientata al domani L’indagine

Orizzontescuola.it | 7 dic 2025

L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha presentato il "Barometro del Futuro", un'indagine demoscopica realizzata dall'Istituto Piepoli che fotografa la percezione degli italiani rispetto alla capacità delle istituzioni di guardare al domani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

