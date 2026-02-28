Scopre una violenza sessuale sulla sorella minorenne e fa arrestare un 52enne nel Milanese

Un uomo di 52 anni è stato arrestato nel Milanese dalla polizia locale con l'accusa di aver costretto una minorenne a subire un rapporto sessuale. La vittima, una bambina di meno di 14 anni, è stata trovata in stato di vulnerabilità. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, ritenuto responsabile dell’atto di violenza. La polizia ha eseguito il fermo nel corso delle indagini.