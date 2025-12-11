Violenza sessuale sulla figlia minorenne della convivente 73enne condannato a 8 anni

Un uomo di 73 anni è stato condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia minorenne della convivente, oltre a maltrattamenti e minacce. La vicenda ha scosso la comunità di Lecce, evidenziando gravi reati di abusi e intimidazioni ai danni di minori e della donna coinvolta.

LECCE - Era finito al banco degli imputati con l’accusa di aver abusato sessualmente della figlia di 8 anni della sua convivente, di aver picchiato gli altri tre figli minorenni della donna, e di aver minacciato con una pistola quest’ultima per impedirle di denunciarlo. Otto anni di reclusione: è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

La violenza sessuale in uno spazio dell'ex scuola trasformata in un condominio di occupanti abusivi: vittima ricoverata con una prognosi di oltre 40 giorni

Roma, 23enne denuncia violenza sessuale all'uscita della metro Jonio ilfaroonline.it/2025/12/10/rom… #news #notizie #cronaca

