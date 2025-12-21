Violenza sessuale studente di 14 anni molestato alla fermata del bus | riesce a filmare l’aggressore e lo fa arrestare

Nella giornata del 21 dicembre 2025, a Reggio Emilia, la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni sospettato di aver commesso una violenza sessuale su un ragazzo di 14 anni. Il giovane, grazie a un video realizzato durante l'episodio, è riuscito a fornire elementi utili alle autorità per l'arresto. La vicenda solleva ancora una volta questioni sulla tutela dei minori e sulla prevenzione di simili reati.

Reggio Emilia, 21 dicembre 2025 - Gli agenti della Squadra mobile di Reggio hanno arrestato un egiziano di 25 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e richiedere asilo, in quanto sospettato di violenza sessuale nei confronti di un minorenne. L’episodio in questione risale a un mese fa, nel primo pomeriggio del 19 novembre, quando un ragazzino di 14 anni è rimasto vittima di un’aggressione a sfondo sessuale, mentre si trovava nei pressi della fermata del bus, in via Settembrini, alla periferia cittadina. Il giovane era stato notato a bordo del bus. E quando è sceso dal mezzo pubblico, di ritorno dalla scuola e diretto a casa, il 25enne lo avrebbe raggiunto e, con un pretesto, ha iniziato a parlare con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

