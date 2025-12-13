Scoperto cantiere stradale non autorizzato | maxi multa da quasi 2mila euro

Un cantiere stradale non autorizzato è stato scoperto a Brugherio, portando a una maxi multa di quasi 2.000 euro. La polizia locale ha individuato l’illecito e ha applicato le sanzioni, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative per la tutela della sicurezza pubblica.

Stangata in arrivo per una ditta autrice di un cantiere non autorizzato a Brugherio. La polizia locale infatti oggi, 13 dicembre, li ha 'notati' e gli ha comminato una triplice sanzione da quasi 2mila euro in tutto.Il fattoStamani, poco dopo le 9, una pattuglia della polizia locale stava. Monzatoday.it

