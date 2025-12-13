Scoperto cantiere stradale non autorizzato | maxi multa da quasi 2mila euro

Un cantiere stradale non autorizzato è stato scoperto a Brugherio, portando a una maxi multa di quasi 2.000 euro. La polizia locale ha individuato l’illecito e ha applicato le sanzioni, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative per la tutela della sicurezza pubblica.

Stangata in arrivo per una ditta autrice di un cantiere non autorizzato a Brugherio. La polizia locale infatti oggi, 13 dicembre, li ha 'notati' e gli ha comminato una triplice sanzione da quasi 2mila euro in tutto.Il fattoStamani, poco dopo le 9, una pattuglia della polizia locale stava. Monzatoday.it Pioggia provoca disastro: crolla strada non autorizzata - Arrivano da Kragujevac, in Serbia, le impressionanti immagini del crollo di un tratto di strada e del relativo muro di contenimento. virgilio.it

"Cantiere stradale abbandonato da 4 mesi" - Si trova in una zona centrale di San Matteo della Decima e langue tristemente abbandonato a circa metà di via Ugo Foscolo. ilrestodelcarlino.it

Un’ispezione del Ministero del Lavoro catalano ha scoperto 79 operai turchi senza permessi nel cantiere del Camp Nou Cosa è successo nel nuovo stadio del Barcellona: https://fanpa.ge/17yia - facebook.com facebook

VIDEO| Con la "scoperta" dalla prima pietra apre il cantiere del Parco centrale, il sindaco: "Da oggi è 'ex' area di risulta" ift.tt/KinXtlR ift.tt/XYA8QkF x.com

© Monzatoday.it - Scoperto cantiere stradale non autorizzato: maxi multa da quasi 2mila euro

Real Life Claims Examples of Contractor Pollution Liability

Video Real Life Claims Examples of Contractor Pollution Liability Video Real Life Claims Examples of Contractor Pollution Liability