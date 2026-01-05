Fermati per un controllo al casello | nell’auto 1,6 kg di hashish e 2mila euro in contanti

A Mantova, il 5 gennaio 2025, due persone sono state fermate subito dopo il casello autostradale. Durante il controllo, sono stati trovati 1,6 kg di hashish e 2.000 euro in contanti nascosti nell’auto. L’intervento ha portato al loro immediato arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

