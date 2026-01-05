Fermati per un controllo al casello | nell’auto 1,6 kg di hashish e 2mila euro in contanti
A Mantova, il 5 gennaio 2025, due persone sono state fermate subito dopo il casello autostradale. Durante il controllo, sono stati trovati 1,6 kg di hashish e 2.000 euro in contanti nascosti nell’auto. L’intervento ha portato al loro immediato arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.
Mantova, 5 gennaio 2025 – Sono stati fermati subito dopo aver passato il casello autostradale e sorpresi con droga e denaro in auto. Per questo due giovani sono stati arrestati. A far scattare il controllo eseguire il controllo sono stati i finanzieri di Mantova, in azione al casello autostradale di Mantova-Nord, in direzione dell’ingresso del capoluogo virgiliano. Il controllo sull’auto. A finire in manette sono stati due giovani poco più che ventenni, uno straniero e un italiano, scoperti con un ingente quantitativo di droga. Come riferito dalle Fiamme Gialle l'auto sulla quale viaggiavano i due giovani è stata sottoposta a perquisizione dai militari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
