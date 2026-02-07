Enna scoperto laboratorio di marijuana | due giovani denunciati per produzione e spaccio

La polizia di Enna ha scoperto un laboratorio di marijuana nella zona nord della provincia. Due giovani sono stati denunciati per aver prodotto e spacciato droga. L’operazione ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e alla fine di un’attività illegale.

Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia nella zona nord della provincia di Enna ha portato alla denuncia di due giovani per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, nata da un controllo stradale di routine, ha svelato l’esistenza di una vera e propria serra indoor, un sofisticato laboratorio per la coltivazione di marijuana, nascosto in un casolare di campagna tra i comuni di Nicosia e Nissoria. L’episodio, emerso con chiarezza nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla diffusione del mercato di sostanze stupefacenti e sul coinvolgimento dei giovani in attività illecite nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Enna Polizia Enna: Serra indoor di marijuana smascherata, due giovani indagati per spaccio e coltivazione illegale. La polizia di Enna ha scoperto una serra indoor di marijuana. Martina Franca, accusa: detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, arrestato 19enne e denunciati due minori Polizia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Enna Polizia Argomenti discussi: Enna. Progetto Differenze 2.0: seconda settimana con attività di role playing e laboratorio sportivo; Scoperto laboratorio per la produzione clandestina di sigarette, maxi sequestro. A Salerno scoperto laboratorio clandestino di stupefafacenti e sostanze dopantiAll’interno del fabbricato - allestito con presse, macchine incapsulatrici e conta-compresse, miscelatori e strumentazione per l’etichettatura – sono stati rinvenuti principi attivi di sostanze ... quotidianosanita.it Monteroni, scoperto laboratorio di botti illegali: arrestato un 55enneLECCE - Un laboratorio artigianale clandestino destinato alla realizzazione di materiale esplodente è stato scoperto dai carabinieri a Monteroni, in provincia di Lecce. Al termine delle verifiche i ... lagazzettadelmezzogiorno.it Foto di repertorio Piazza Armerina (ENNA) 12/11/2015 Mentre spostavo un cartone in giardino ho sentito un bruciore al polso e….vedo cadere questo enorme ragno (il suo corpo era grosso come una castagna) Ovviamente il panico! Ho subito scoperto che facebook

