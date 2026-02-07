Enna scoperto laboratorio di marijuana | due giovani denunciati per produzione e spaccio

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Enna ha scoperto un laboratorio di marijuana nella zona nord della provincia. Due giovani sono stati denunciati per aver prodotto e spacciato droga. L’operazione ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e alla fine di un’attività illegale.

Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia nella zona nord della provincia di Enna ha portato alla denuncia di due giovani per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, nata da un controllo stradale di routine, ha svelato l’esistenza di una vera e propria serra indoor, un sofisticato laboratorio per la coltivazione di marijuana, nascosto in un casolare di campagna tra i comuni di Nicosia e Nissoria. L’episodio, emerso con chiarezza nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla diffusione del mercato di sostanze stupefacenti e sul coinvolgimento dei giovani in attività illecite nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Enna Polizia

Enna: Serra indoor di marijuana smascherata, due giovani indagati per spaccio e coltivazione illegale.

La polizia di Enna ha scoperto una serra indoor di marijuana.

Martina Franca, accusa: detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, arrestato 19enne e denunciati due minori Polizia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Enna Polizia

Argomenti discussi: Enna. Progetto Differenze 2.0: seconda settimana con attività di role playing e laboratorio sportivo; Scoperto laboratorio per la produzione clandestina di sigarette, maxi sequestro.

A Salerno scoperto laboratorio clandestino di stupefafacenti e sostanze dopantiAll’interno del fabbricato - allestito con presse, macchine incapsulatrici e conta-compresse, miscelatori e strumentazione per l’etichettatura – sono stati rinvenuti principi attivi di sostanze ... quotidianosanita.it

Monteroni, scoperto laboratorio di botti illegali: arrestato un 55enneLECCE - Un laboratorio artigianale clandestino destinato alla realizzazione di materiale esplodente è stato scoperto dai carabinieri a Monteroni, in provincia di Lecce. Al termine delle verifiche i ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.