Officina meccanica abusiva nelle Palazzine scattano i sigilli

La polizia provinciale di Caserta e l'esercito hanno effettuato un intervento nelle Palazzine di Capua, sequestrando un'officina meccanica abusiva situata nel rione Sant'Agata. L'operazione, condotta sotto la guida del colonnello Biagio Chiariello, ha portato alla chiusura di un’attività non autorizzata, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto all’illegalità sul territorio.

Blitz della polizia provinciale di Caserta e l’esercito nelle Palazzine. A finire sotto chiave un'attività di maccatronica collocata all'interno del rione Sant'Agata a Capua dove hanno fatto accesso gli agenti della polizia provinciale casertana, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, che si sono avvalsi dei militari dell'Esercito Italiano dell'VIII Reggimento Campania nell'ambito delle operazioni ‘Terra dei Fuochi’. Alla vista degli operatori il titolare, un 60ene di Capua con precedenti di polizia per ricettazione, ha cercato di giustificare la sua attività esibendo la documentazione relativa allo smaltimento rifiuti che non era in regola. 🔗 Leggi su Casertanews.it

