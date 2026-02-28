Scontro tra una bici e un furgone donati gli organi della donna | intervento riuscito diverse vite salvate

Dopo un incidente tra una bicicletta e un furgone avvenuto a Foligno, l’Ospedale ha annunciato il completamento del prelievo multi-organo sulla giovane vittima, dichiarata morta encefalicamente. L’intervento chirurgico, durato diverse ore, si è concluso con successo e i donatori hanno consentito di salvare più vite. La procedura si è svolta con tutte le verifiche necessarie durante e dopo l’operazione.

Dopo un lungo intervento con tutte le verifiche durante e dopo l’intervento chirurgico, l'Ospedale di Foligno ha fatto sapere che si è concluso il prelievo multi-organo dalla giovane vittima di un investimento stradale mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, la cui morte encefalica è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Francesco Benedetti, chi era il medico travolto in Porta Nuova. Donati gli organi: “Così potrà salvare ancora vite”Si è spento dopo cinque giorni all’ospedale di Bergamo: il lavoro al Centro Biomedico e il volontariato tra l’Anmic e il Tribunale del Malato Bergamo.

Scontro tra un furgone dei rifiuti e una bici elettrica ai Colli, ferito un uomo di 51 anni [FOTO]Un uomo di 51 anni è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto ai Colli mentre era in sella alla...

Aggiornamenti e notizie su Scontro.

Temi più discussi: Scontro tra moto e bici, ciclista perde la vita; Scontro tra due auto, poi viene travolta anche una bici: ragazzo muore sul colpo - BresciaToday; Scontro tra moto e bici a Capua muore l’agente Giuseppe Pirozzi di Trentola Ducenta; Capua, scontro tra bici e moto: muore agente della Polizia Penitenziaria di 41 anni -.

PIAZZA NATALE BRUNI, SCONTRO TRA AUTO E BICI: UN FERITOGrave incidente intorno alle 12.30 in piazza Natale Bruni. Un’auto e una bici si sono scontrate. Nella caduta un ciclista di 53 anni ha battuto violentemente la testa. Si trova in terapia intensiva co ... tvqui.it

Avezzano, scontro tra bici e auto in via Roma: ferito 56enneAvezzano - Incidente nel pomeriggio ad Avezzano, lungo via Roma, dove una bicicletta si è scontrata con un’autovettura per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il ciclista, ... terremarsicane.it

Scontro in galleria tra Potenza e Melfi: due feriti gravi https://www.antennasud.com/scontro-in-galleria-tra-potenza-e-melfi-due-feriti-gravi/ - facebook.com facebook

Pauroso scontro fra auto ad Anghiari, cinque feriti gravi #Arezzo x.com