Scontro tra un furgone dei rifiuti e una bici elettrica ai Colli ferito un uomo di 51 anni FOTO

Un incidente ai Colli ha coinvolto un furgone dei rifiuti e una bici elettrica, lasciando ferito un uomo di 51 anni. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Un uomo di 51 anni è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto ai Colli mentre era in sella alla sua bici elettrica. Il fatto è avvenuto all'ora di pranzo di mercoledì 17 dicembre, all'altezza della rotatoria tra via del Santuario, strada Colle di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Scontro bici elettrica-auto a Spoltore: ferito al ginocchio il ciclista Leggi anche: Scontro tra bici e navetta in Engadina: ferito un uomo di 67 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente a Roma: ciclista muore in ospedale dopo essersi scontrato con un motociclista. Scontro tra un furgone dei rifiuti e una bici elettrica ai Colli, ferito un uomo di 51 anni [FOTO] - L'incidente in via del Santuario all'ora di pranzo di mercoledì 17 dicembre. ilpescara.it

Due incidenti mortali in poche ore nel Catanese e nell'Agrigentino. Due le vittime - Due le vittime Una persona ha perso la vita nel pomeriggio a Randazzo nello scontro tra un furgone e una bici. rainews.it

Scontro tra furgone e ciclista nell'Alessandrino, un morto - Un ciclista di 80 anni ha perso la vita dopo un violento scontro con un furgone lungo la provinciale 155, in territorio di Capriata d'Orba, nell'Alessandrino. rainews.it

14112019 - AUTOCISTERNA PRECIPITA DA UN VIADOTTO IN SLOVENIA MORTO IL CONDUCENTE

Polti VisitMalta, scontro con un furgone in allenamento per German Gomez: “Sulle due ruote viaggiano vite umane” x.com

Scontro tra furgone ed auto sulla SS18 a Belvedere, un ferito non grave - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.