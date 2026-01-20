Francesco Benedetti chi era il medico travolto in Porta Nuova Donati gli organi | Così potrà salvare ancora vite

Francesco Benedetti, medico di Bergamo, è stato tragicamente investito a Porta Nuova mentre si recava al suo servizio volontario presso il Tribunale del Malato in via Galliccioli. Dopo l’incidente, sono stati donati i suoi organi, consentendo di salvare altre vite. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità e un esempio di dedizione professionale e altruismo.

Bergamo. Giovedì pomeriggio era diretto al Tribunale del Malato, in via Galliccioli, dove prestava servizio come volontario. “Mio fratello era sempre puntuale, ai colleghi è bastato un attimo di ritardo per capire che qualcosa non andava”. In via Galliccioli, però, Francesco Benedetti, 59 anni, non è mai arrivato. Il medico bergamasco è stato travolto da una Fiat 500L, che dopo l’impatto con una Kia Sportage ha iniziato a girare più volte su se stessa, come una trottola impazzita. La Kia sarebbe passata con il semaforo rosso. Benedetti è stato sbalzato sull’asfalto per una decina di metri, battendo violentemente la testa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

