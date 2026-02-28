Scontro tra motociclisti | uno in ospedale l' altro fugge

Nella serata di venerdì 27 febbraio, a Bolzano, due motociclisti sono stati protagonisti di un incidente in via Milano intorno alle 22. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi, mentre l’altro si è allontanato dalla scena senza fermarsi. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dello scontro.

Ferito trasportato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e scooterGrave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di Bussolengo.

Ferito in codice rosso all'ospedale dopo lo scontro tra un camion e uno scooterUn incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattina di lunedì 12 gennaio a Settimo di Pescantina.

Ancora un incidente in largo Porta Nuova: ferito motociclista di 33 anniIN CENTRO. Scontro tra auto e moto venerdì 27 febbraio intorno alle 18. A gennaio, nello stesso punto, aveva perso la vita il medico Francesco Benedetti investito dopo una carambola tra due vetture. ecodibergamo.it

Scontro tra pullman e moto a Laorca: traffico intenso lungo la Ballabio-LeccoIncidente questa mattina a Laorca in corso Monte Ortigara tra un pullman e una moto. Rallentamenti e code sulla strada da Ballabio a Lecco. lecconotizie.com

