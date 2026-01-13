Crans Montana si indaga sul Comune e anche oltre Si aggrava la posizione di Jessica Moretti | Vista fuggire con la cassa

A Crans-Montana, l’inchiesta sulla tragedia al bar Le Constellation si amplia, coinvolgendo anche questioni legate al Comune e ad altre eventuali responsabilità. La posizione di Jessica Moretti si aggrava, con l’accusa di aver sottratto fondi. L’indagine, richiesta da più parti, si concentra sui dettagli dell’incendio che il 31 dicembre ha causato 40 vittime e oltre 100 feriti.

Si allarga – come chiesto a gran voce da più parti – l'inchiesta sulla strage di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio devastante ha provocato la morte di 40 persone e il ferimento di oltre 100. Nelle ultime ore l'attenzione degli inquirenti si è concentrata anche sul comportamento dei gestori del locale nei concitati minuti successivi allo scoppio del rogo. Per Jacques Moretti è arrivata la convalida dell'arresto, anche se potrebbe uscire a breve su cauzione, mentre potrebbe aggravarsi la posizione di Jessica Moretti, per cui sono stati chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico perché ha un figlio di 8 mesi.

Crans Montana, pressing italiano sui pm: «L'indagine tocca il Comune. E può andare anche oltre» - Montana, riguarda già l'amministrazione comunale ma potrebbe anche andare oltre, la procura ha respinto la richiesta dell'amministrazione locale ... ilmattino.it

“Ci aspettiamo che qualcuno del Comune di Crans-Montana venga indagato: il dubbio è che ci sia qualcosa che non ha voluto funzionare”: così il padre di uno dei feriti - Umberto Marcucci, padre di uno dei sopravvissuti all'incendio di Capodanno: "I ragazzi sono scesi nell'inferno, ora lottano" ... ilfattoquotidiano.it

#CransMontana , #Tajani: a #Capodanno una tragedia incommensurabile x.com

Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. Il comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari conferma «l'esi - facebook.com facebook

