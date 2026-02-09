LIVE Brescia-Virtus Bologna Serie A basket 2026 in DIRETTA | scontro diretto tra prima e seconda!

La partita tra Brescia e Bologna si sta accendendo con intensità. Le due squadre si affrontano nel posticipo del 19° turno di Serie A, con entrambe alla ricerca di punti importanti per la classifica. Il pubblico è già in fermento, e i giocatori non stanno deludendo, dando vita a un match molto combattuto. Le squadre stanno spingendo forte fin dai primi minuti, e lo spettacolo promette di essere di alto livello fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del posticipo del 19° turno di Serie A 2025-2026 che mette di fronte Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna. Prima contro seconda, è sostanzialmente non uno, ma lo scontro diretto della stagione allo stato attuale delle cose. All'andata le V nere si sono imposte per 86-76: un match, peraltro, che è anche piuttosto recente, perché si è giocato lo scorso 22 dicembre nell'ambito delle 22a giornata. Al PalaLeonessa va in scena la 39a sfida tra le due compagini, con un bilancio finora favorevole al club bolognese (26-12 e ultime cinque gare consecutive vinte, tra cui quelle dell'ultima finale scudetto).

