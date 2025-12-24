Trovato morto l’uomo scomparso da giorni

Pietrasanta (Lucca), 24 dicembre 2025 – Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda del 40enne pisano scomparso da dieci giorni. L’uomo, intorno alle 19 di martedì 23 dicembre, è stato individuato senza vita sulla parete sovrastante l’Antro del Corchia, nel territorio comunale di Stazzema. Il ritrovamento è avvenuto grazie al nucleo droni del SAST (Soccorso Alpino Speleologico Toscano), impegnato nelle operazioni di ricerca in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute squadre VVF con personale di terra, unità cinofile, droni e l’elicottero Drago, oltre ai Carabinieri, a numerosi volontari e al sindaco di Stazzema, presenti per seguire da vicino le operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

