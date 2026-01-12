Scivola lungo l' Alta Via dei Colli Euganei | messa in salvo dall' elisoccorso
Alle ore 10.40, il Soccorso alpino di Padova è intervenuto per un escursionista scivolato lungo l'Alta Via dei Colli Euganei. L'intervento ha coinvolto l'elisoccorso per garantire la messa in sicurezza della persona, che si trovava su un sentiero della zona. La rapida risposta ha permesso di assistere l’escursionista e di riportarlo in condizioni di sicurezza.
Attorno alle 10.40 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un escursionista scivolata sul sentiero lungo l'Alta Via dei Colli Euganei. Una squadra che stava partecipando alle ricerche di Annabella Martinelli è stata dirottata sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza dei Denti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
