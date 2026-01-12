Scivola lungo l' Alta Via dei Colli Euganei | messa in salvo dall' elisoccorso

Alle ore 10.40, il Soccorso alpino di Padova è intervenuto per un escursionista scivolato lungo l'Alta Via dei Colli Euganei. L'intervento ha coinvolto l'elisoccorso per garantire la messa in sicurezza della persona, che si trovava su un sentiero della zona. La rapida risposta ha permesso di assistere l’escursionista e di riportarlo in condizioni di sicurezza.

