Sciopero Trenord proteste dei pendolari | Fasce di garanzia non rispettate

I pendolari lombardi hanno vissuto una giornata di caos ieri, con treni cancellati e ritardi anche durante le fasce di garanzia. Le proteste sono cresciute, le fasce di sicurezza sono state spesso ignorate, e i viaggiatori si sono ritrovati a fare i conti con disagi pesanti.

Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Sciopero Trenord, proteste dei pendolari: "Fasce di garanzia non rispettate" Approfondimenti su Trenord Sciopero Sciopero treni, grandi disagi sulle linee Trenord, non rispettate le fasce di garanzia tra Saronno e Milano Oggi si registrano importanti disagi sulle linee Trenord tra Saronno e Milano a causa di uno sciopero dei lavoratori. Il lunedì da incubo e follia dei pendolari brianzoli: "Fasce di garanzia non rispettate e lavoratori a piedi" Questa mattina, i pendolari della Brianza hanno vissuto un episodio di caos totale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Trenord Sciopero Argomenti discussi: Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore a Milano: gli orari; Scioperi treni febbraio 2026: disagi su Trenord e Gruppo FS; Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle proteste; Sciopero Trenord, treni soppressi e pendolari bloccati anche nelle fasce di garanzia. Sciopero Trenord, proteste dei pendolari: Fasce di garanzia non rispettateGiornata di forti disagi ieri per i pendolari lombardi a causa dell'ennesimo sciopero di Trenord, con numerose segnalazioni di treni cancellati o in forte ... ilnotiziario.net Sciopero Trenord: cancellati anche i treni delle fasce garantiteSul tabellone a Como San Giovanni annuncio della cancellazione dei treni per Milano Centrale e la Svizzera già dalle 6.30. Ma in teoria tra le 6 e le 9 le corse devono arrivare a destinazione ... laprovinciadicomo.it Disagi per pendolari e studenti: durante lo sciopero Trenord non garantite le fasce protette. - facebook.com facebook Sciopero Trenord del 2 febbraio: cosa deve sapere chi prende un treno regionale in Lombardia startupitalia.eu/lifestyle/scio… x.com

