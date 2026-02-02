Sciopero Trenord l’ira dei pendolari | Illegale soppressi anche i treni nelle fasce garantite

Milano si sveglia ancora una volta con ritardi e cancellazioni sui treni. I pendolari sono furiosi: molti denunciano che lo sciopero è illegale, visto che sono stati soppressi anche i treni nelle fasce orarie garantite. La situazione peggiora di ora in ora, creando disagi e tensioni tra chi deve raggiungere il lavoro o l’università. La protesta si prolunga senza una soluzione in vista, mentre i viaggiatori cercano di adattarsi ai continui cambi di programma.

Milano, 2 febbraio 2026 – Il mese “olimpico” si apre con l’ennesima g iornata di disagi sulle linee ferroviarie lombarde di fronte all’ennesima giornata di sciopero dei dipendenti di Trenord. E tra i soliti rimpalli di responsabilità tra azienda e lavoratori, a rimetterci sono sempre loro, i pendolari. Perché c’è chi lavora e chi sciopera (spesso), magari andando oltre ai propri diritti come ci racconta una dei tantissimi pendolari costretti a sobbarcarsi un’altra giornata di disagi e un fegato grosso così Linea Bergamo-Milano, un’altra giornata da dimenticare fra ritardi e treni soppressi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero Trenord, l’ira dei pendolari: “Illegale, soppressi anche i treni nelle fasce garantite” Approfondimenti su Trenord Sciopero Sciopero Trenord, saltano anche le fasce garantite: pendolari nel caos a Como Questa mattina alle 3 è iniziato lo sciopero del personale di Trenord proclamato dal sindacato Orsa. Nuovo sciopero dei mezzi, stop anche Trenord: giorno, orari e fasce garantite Il 12 dicembre si prevede un nuovo sciopero generale che coinvolgerà anche Trenord e i mezzi pubblici in Lombardia, inclusi Como e Milano. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Trenord Sciopero Argomenti discussi: Sciopero Trenord, l’ira dei pendolari: Illegale, soppressi anche i treni nelle fasce garantite. Sciopero dei treni in Lombardia, giornata di disagi: stop di 23 ore per TrenordProtesta del sindacato ORSA dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì. Garantite le fasce 6-9 e 18-21, possibili cancellazioni su regionali e Malpensa Express. laprovinciadivarese.it Sciopero Trenord: cancellati anche i treni delle fasce garantiteSul tabellone a Como San Giovanni annuncio della cancellazione dei treni per Milano Centrale e la Svizzera già dalle 6.30. Ma in teoria tra le 6 e le 9 le corse devono arrivare a destinazione ... laprovinciadicomo.it Il sindacato Orsa ha confermato lo sciopero di oggi che finirà alle 3 di notte. A Milano e in tutta la Lombardia a rischio i treni della società Trenord, lo sciopero non riguarda invece Atm Milano - quindi metro, bus e tram funzioneranno regolarmente - né Trenitali - facebook.com facebook Trenord, sciopero il 2 febbraio: rischio disagi per i pendolari, ecco i treni garantiti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.