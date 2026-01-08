Sciopero nazionale dei treni a Roma 9 e 10 gennaio | orari dei disagi e treni garantiti

Il 9 e 10 gennaio 2026 si svolgerà uno sciopero nazionale dei treni a Roma. In questa occasione verranno adottate misure di garanzia per alcune corse, permettendo ai pendolari di pianificare i propri spostamenti con maggiore certezza. Di seguito sono riportati gli orari dei treni garantiti e le informazioni utili per affrontare eventuali disagi durante le giornate di sciopero.

Anche a Roma il 9 e 10 gennaio 2026 è in programma lo sciopero dei treni. Ecco l'elenco delle corse garantite. Atac non aderisce allo sciopero. Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando; Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi 2026. Aerei, bus, tram e treni: undici giorni di proteste; Sciopero nazionale il 9-10 gennaio 2026: disagi a Roma e in tutta Italia, non solo nel settore trasporti; Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere. Sciopero nazionale dei treni 9-10 gennaio 2026: stop dalle 21 alle 21 e fasce di garanzia per i Regionali - 10 gennaio 2026: possibili cancellazioni dalle 21 alle 21.

Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma - Il 9 gennaio si ferma il trasporto aereo, con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00. tg24.sky.it

Per venerdì 9 e sabato 10 gennaio sono stati indetti alcuni scioperi di aerei, treni e scuole - Per venerdì 9 e sabato 10 gennaio è stata indetta una serie di scioperi nazionali che coinvolgeranno diversi settori. ilpost.it

AVVISO Sciopero generale nazionale del personale di tutto il Personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali (asilo nido, materne e educatori) e private 9 e 10 gennaio 2026 intere giornate Pertanto potrebbero verificarsi alcuni disagi nei - facebook.com facebook

Breaking news - A seguito dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto dalle ore 13:00 alle ore 17:00 di mercoledì 17 dicembre, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la co x.com

