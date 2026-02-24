Sciopero nazionale treni a rischio per 24 ore | disagi anche in Friuli

Il forte aumento dei disagi sulle tratte ferroviarie deriva da uno sciopero nazionale di 24 ore. Questa protesta coinvolge il personale di alcuni operatori, che ha deciso di fermarsi per chiedere migliori condizioni di lavoro. I treni potrebbero essere cancellati o subire ritardi significativi tra venerdì sera e sabato. Chi deve partire in quel periodo, deve pianificare con anticipo e verificare gli aggiornamenti sui propri viaggi. La situazione si mantiene incerta nelle prossime ore.

Dalle 21 di venerdì 27 febbraio stop al personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Previste cancellazioni e variazioni, garantite solo le fasce protette del trasporto regionale. Ecco come chiedere il rimborso o riprogrammare il viaggio Chi ha in programma di viaggiare tra venerdì sera e sabato, dovrà fare i conti con possibili cancellazioni e variazioni. Dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 20 e 59 di sabato 28 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane che coinvolge Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La mobilitazione riguarda l’intero territorio nazionale e potrà avere ripercussioni anche in Friuli Venezia Giulia, sia sui collegamenti regionali sia su quelli a lunga percorrenza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Disagi in vista per i pendolari: il 2 febbraio treni in sciopero per 24 oreI pendolari lombardi si preparano a un altro giorno di caos sui binari.

Treni, sciopero nazionale di 24 oreUn sciopero di 24 ore nel settore ferroviario si verifica a causa di una protesta tra il personale di Trenitalia, Trenord e altre aziende del gruppo Fs.

