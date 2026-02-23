Scioperi settimana dal 23 febbraio all' 1 marzo 2026 le città coinvolte | stop aerei treni bus e musei

Lo sciopero generale del settore dei trasporti, causato da tensioni contrattuali, ha portato alla cancellazione di decine di voli, treni e bus in diverse città italiane. Le agitazioni coinvolgono anche musei e servizi pubblici, lasciando cittadini e visitatori senza alternative di spostamento. Tuttavia, molte aziende hanno avvisato in anticipo per permettere ai viaggiatori di riorganizzare i propri piani. Le proteste si protrarranno per tutta la settimana, influenzando numerosi spostamenti.

Settimana densa di iniziative sindacali dal 23 Febbraio 2026 al 1 Marzo 2026, con riflettori puntati sui trasporti e la sanità. La giornata più critica per chi viaggia in aereo sarà giovedì 26 Febbraio, quando diversi vettori e il comparto aeroportuale incroceranno le braccia, con stop sia di 4 ore che per l’intera giornata. Sul fronte treni, tra venerdì 27 e sabato 28 Febbraio sono in programma più agitazioni nel settore ferroviario, incluse le merci su rotaia, con possibili ripercussioni a livello nazionale. Nel trasporto pubblico locale, possibili disagi a Bolzano, Torino, Bari e Vicenza in varie fasce orarie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Scioperi settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio 2026, stop treni, aerei e bus: tutte le città coinvolteDurante la settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in Italia, che coinvolgeranno treni, aerei e mezzi pubblici in varie città.

Scioperi settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: stop aerei, bus, sanità e scuolaLa settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 si preannuncia calda in tutta Italia.

Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubbliciSono caratterizzati dagli scioperi gli ultimi giorni di febbraio 2026, con disagi in trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale

