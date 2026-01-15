Sci freestyle cancellate le gare di moguls a Waterville | Coppa del Mondo tormentata

Le gare di moguls della Coppa del Mondo di sci freestyle previste a Waterville sono state cancellate. La tappa, importante nel percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata sospesa a causa di imprevisti. La manifestazione rappresenta un’occasione di confronto e crescita per gli atleti di questa disciplina, che continua a svilupparsi a livello internazionale.

Oggi sarebbe dovuta andare in scena una tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le condizioni meteo a Waterville Valley Resort (USA) non erano però ideali e così l’evento è stato cancellato, per il momento non è stato comunicato un possibile recupero e per venerdì 16 gennaio è annunciata una prova di dual moguls nella stessa località. La stagione delle “gobbe” è decisamente tormentata: è incominciata nel weekend del 6-8 dicembre con una doppia prova a Ruka (Finlandia), ma poi sono stati cancellati gli appuntamenti di Idre Fjall (Svezia) e Bakuriani (Georgia) prima di Natale, tornando così in gara soltanto il 9-10 gennaio a Val St. 🔗 Leggi su Oasport.it

