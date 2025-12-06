sci freestyle okipniuk e mengtao vincono gli aerials di coppa del mondo a ruka

A Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Grande sorpresa tra gli uomini, dove l’ucraino Oleksandr Okipniuk ha vinto con un superlativo 130.56, distanziando sensibilmente lo svizzero Pirmin Werner (109.85) e lo statunitense Christopher Lillis (109.74), conquistando il primo podio e il primo successo della carriera a questi livelli. Sul fronte femminile, invece, la cinese Xu Mengtao ha giganteggiato in maniera convincente, imponendosi con il brillante punteggio di 89. 🔗 Leggi su Oasport.it

