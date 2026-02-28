Sci di fondo successo casalingo per Linn Svahn nella sprint tl di Falun

Nella gara di sprint a Falun, la svedese Linn Svahn si è imposta davanti al pubblico di casa, ottenendo la vittoria nella competizione di sci di fondo. La atleta ha chiuso in prima posizione, distinguendosi tra i partecipanti e confermando il risultato ottenuto in questa gara nazionale. La competizione si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

Vince davanti al pubblico di casa la svedese Linn Svahn, che conquista il successo nella sprint femminile in tecnica libera di Falun, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: bruciata all’arrivo la norvegese Kristine Stavaas Skistad, mentre completa il podio l’elvetica Nadine Faehndrich. Nessuna delle azzurre aveva superato le qualificazioni del mattino. Molto più staccate le altre avversarie: completa il podio Nadine Faehndrich, terza in 3’00"48, a 3"73. La svizzera brucia all’arrivo la tedesca Coletta Rydzek, quarta in 3’00"57, a 3"82. Attardate le altre due svedesi giunte all’ultimo atto: Maja Dahlqvist conserva il pettorale rosso di leader di specialità col quinto posto in 3’04"69, a 7"94, mentre Johanna Hagstroem chiude sesta in 3’08"13, a 11"38. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, successo casalingo per Linn Svahn nella sprint tl di Falun LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vince Svahn, ora la finale maschile!17:00 Linn Svahn vince la sprint di Falun, giunge in piazza d’onore Skistad con terza Faehndrich! 16:58 Partita la finale donne! Svahn favorita,... LIVE Sci di fondo, Sprint tl Falun 2026 in DIRETTA: disastro Italia nella qualificazione femminile13:15 Intanto ha scalato un’altra posizione Diggins (4^) mentre Ilar è 12^ e prende un punticino. Una raccolta di contenuti su Sci di. Temi più discussi: Cos'è successo a Federico Pellegrino: salta la 50 km di sci di fondo a Milano Cortina; Milano-Cortina: Al lupo, al lupo! Ma è soltanto un cane curioso. VIDEO; Elia Barp, chi è il fondista medaglia di bronzo nella team sprint: lo sci da discesa, la passione per il ciclismo e lo skiroll; Milano Cortina, nella gara di sci di fondo spunta un lupo. Cos’è successo alle Olimpiadi. Dejori 9/a nella mass start di Continental Cup di Falun, successo per HagenNono posto per Daniela Dejori nella mass start di Falun, in Svezia, secondo atto del trittico della tappa di Continental Cup di combinata nordica: la gardenese ha saputo chiudere al terzo posto la ... fisi.org Klaebo, dallo sci di fondo al ciclismo?Dopo aver scritto un’altra pagina di storia ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, dominando lo sci di fondo con sei medaglie d’oro in sei gare, il fenomeno norvegese Johannes Høsflot Klæbo ... sportface.it Sci di fondo – Alexander Bolshunov vince la staffetta mista ai Campionati Russi - facebook.com facebook Una settimana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026! 3 sedi di gara e oltre 650 atleti da 50 Paesi che si sfideranno per una medaglia nei 6 sport paralimpici: Biathlon, Sci alpino, Sci di fondo, Snowboard, Hockey e Curling. Tutto il programma qui tinyu x.com