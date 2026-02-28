LIVE Sci di fondo Sprint tl Falun 2026 in DIRETTA | disastro Italia nella qualificazione femminile

Durante la prova di qualificazione femminile dello sprint di sci di fondo a Falun 2026, l’Italia ha incontrato notevoli difficoltà nel mantenersi nelle prime trenta posizioni. La competizione è ancora in corso e al momento due atlete svedesi non hanno ancora terminato la loro manche, rendendo incerto il risultato finale. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire l’andamento della gara.

13:15 Intanto ha scalato un’altra posizione Diggins (4^) mentre Ilar è 12^ e prende un punticino. 13:14 A breve ricapitoliamo il tutto, ricordiamo che Ganz ha sfiorato la finale olimpica. Era chiaramente un’altra gara, molto più dura e in classico. 13:13 Tiril Udnes Weng, ex vincitrice della Sfera di Cristallo, manda out anche Nicole Monsorno. Disastro azzurro! La russa Neprayeva si conferma da corsa e si mette dentro comodamente. 13:12 Ganz ufficialmente fuori, Monsorno potrebbe ancora salvarsi, è 29^! 13:11 Male anche Nicole Monsorno, rischiamo di non avere italiane ai quarti di finale. La fiemmese è 25^. Ganz già out! 13:10 Lontana intanto Emma RIbom. 🔗 Leggi su Oasport.it

