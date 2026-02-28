LIVE Sci di fondo Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA | vince Svahn ora la finale maschile!

In diretta da Falun, si svolge la finale maschile dello Sprint TL per i Giochi di Milano-Cortina 2026, con Linn Svahn che ha vinto la gara femminile. La classifica delle donne vede al primo posto Svahn, seguita da Kristine Stavaas Skistad. La competizione è attualmente in corso e si può seguire aggiornamento dopo aggiornamento.

17:00 Linn Svahn vince la sprint di Falun, giunge in piazza d'onore Skistad con terza Faehndrich! 16:58 Partita la finale donne! Svahn favorita, vediamo, le rivali non mancano. 16:52 Moser e Riebli accedono alla finale. Lucas Chanavat entra quindi come primo ripescato assieme a Holbaek. 16:47 Klaebo ed Heggen, di un centesimo battuto (momentaneamente) Chanavat! Bellissima volata! Holbaek l'altro Lucky Loser. 16:36 Al via la seconda semifinale, vediamo se la Svezia si piazzerà in massa tenendo il ritmo alto e qualificandosi quindi in 4! Drivenes non ci sta, prima è caduta ma si è comunque qualificata. 16:25 Ultimo quarto maschile al via, permetteteci di fare un po' di tifo per l'iberico Pueyo, non impossibile la sua batteria: 16:20 Ultima speranza azzurra con Mocellini che comunque ha già fatto la sua ottima gara qualificandosi.