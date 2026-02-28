Sci di fondo Klaebo cannibale | vince a Falun azzurri fuori

Johannes Hoesflot Klaebo ha vinto la gara di sci di fondo a Falun, confermandosi protagonista assoluto della stagione. La competizione ha visto anche la partecipazione degli azzurri, che però sono stati eliminati. Klaebo, che ha già conquistato sei medaglie d’oro alle ultime Olimpiadi, ha dominato la prova senza lasciare spazio agli avversari. La gara si è svolta in un’atmosfera intensa e competitiva.

Johannes Hoesflot Klaebo non si ferma più. L’Atleta principe delle ultime Olimpiadi di Milano-Cortina con dopo sei ori olimpici conquistati a Milano-Cortina, non tira il fiato. Il norvegese Klaebo è tornato nel circuito di Coppa del Mondo a Falun e ha immediatamente ristabilito le gerarchie nella sprint a tecnica libera, imponendosi con il tempo di 2’42”71. Una vittoria che conferma, ancora una volta, come l’uomo simbolo dello sci di fondo mondiale riesca a dominare anche quando sembra gestire le energie, sciando con apparente controllo e senza mai dare l’impressione di essere al limite. La finale svedese ha vissuto inizialmente sui tentativi di iniziativa del francese Lucas Chanavat, che ha guidato il gruppo nel primo minuto con determinazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Klaebo non si ferma mai e vince anche la sprint di Falun, azzurri tutti fuori nei quartiChi pensava che Johannes Hoesflot Klaebo avesse finito la fame per quest’anno è chiaramente in errore.

Sci di fondo, quattro azzurri superano le qualificazioni nella sprint tl di Falun. Fuori entrambe le italianeSi sono disputate le qualificazioni della sprint in tecnica libera di Falun, in Svezia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci...

