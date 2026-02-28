Durante le qualificazioni della sprint in tecnica libera a Falun, quattro atleti italiani sono riusciti a passare il turno, mentre entrambe le rappresentanti italiane sono state eliminate. La gara si è svolta sulla pista svedese, con i partecipanti che hanno affrontato le qualificazioni per accedere alle fasi successive. La competizione ha visto atleti di diversi paesi confrontarsi in una sfida di velocità e resistenza.

Si sono disputate le qualificazioni della sprint in tecnica libera di Falun, in Svezia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: degli otto azzurri al via, in quattro passano ai quarti, tutti nel settore maschile, ovvero Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Mocellini e Martino Carollo. Eliminati, invece, Michael Hellweger, Elia Barp, e, nel settore femminile Nicole Monsorno, Caterina Ganz. Nelle qualificazioni maschili sugli 1.4 km della pista svedese il miglior tempo è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che chiude in 2’33"90 e rifila 2"58 al transalpino Lucas Chanavat, secondo in 2’36"48, e 2"77 all’azzurro Federico Pellegrino, terzo in 2’36"67. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, quattro azzurri superano le qualificazioni nella sprint tl di Falun. Fuori entrambe le italiane

Sci di fondo, otto azzurri superano le qualificazioni della sprint tl di OberhofSono ben otto gli azzurri che superano le qualificazioni della sprint in tecnica libera di Oberhof, in Germania, sede della sesta tappa della Coppa...

LIVE Sci di fondo, Sprint tl Falun 2026 in DIRETTA: Pellegrino per il podio, tanti azzurri qualificati. Disastro tra le donne!13:55 Alle 15:30 scatterà la fase finale della sprint a tecnica libera da Falun (SWE)! Più tardi vi inseriremo anche le batterie maschili, non appena...

Una selezione di notizie su Sci di.

Temi più discussi: Sci di fondo Staffetta 4 x 7,5 km donne; Olimpiadi, nell’ultimo giorno niente podi azzurri. I risultati di oggi; Sci di fondo – Milano-Cortina 2026: annunciate le quattro norvegesi in gara per la 50 km; Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 22 febbraio.

Sci di fondo, definiti gli azzurri per la 50 km tc. Un solo elemento nella gara femminileSaranno quattro in tutto i rappresentanti dell'Italia nelle 50 km a tecnica classica che chiuderanno il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici ... oasport.it

Sci di fondo, chi sono i quattro azzurri Carollo, Daprà, Monicelli e Graz: le origini, la carriera e l'esperienza a Milano CortinaIn quattro sono impegnati questa mattina nello sci di fondo, nella 10 km. Sono gli azzurri Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz e Simone Mocellini. Ha debuttato in questi Giochi Invernali sulle ... ilmattino.it

: , “ ’” Il 27 febbraio 1945, a Pievepelago sull’Appennino modenese, nasce Palmiro Serafini, destinato a diventare uno dei nomi simbolo dello sci di fondo itali - facebook.com facebook