Johannes Hoesflot Klaebo continua a dominare le competizioni di sci di fondo e si aggiudica anche la sprint di Falun. Nell’evento, gli atleti italiani sono stati eliminati nei quarti di finale, lasciando spazio ai concorrenti internazionali. Klaebo, che sembra inarrestabile, ha conquistato la vittoria senza mostrare segni di stanchezza, mentre gli altri atleti italiani non sono riusciti ad avanzare oltre questa fase.

Chi pensava che Johannes Hoesflot Klaebo avesse finito la fame per quest’anno è chiaramente in errore. Il norvegese, dopo i sei ori olimpici a Milano Cortina, ritorna nel contesto di Coppa del Mondo a Falun. La sprint a tecnica libera è dell’autentico dominatore della scena mondiale, l’uomo ormai dei record che ancora una volta, pur dando forse il 75% di ciò che ha, porta a casa il successo con il tempo di 2’42?71. Una finale, quella di Falun, che vive per un paio di minuti dei tentativi di iniziativa di Lucas Chanavat. Il francese guida il sestetto per tutto il primo minuto, poi si vede attaccato da Klaebo in salita, gli nega il sorpasso prendendo l’interno, ma sulla discesa, dopo il secondo minuto, il norvegese prende velocità e passa con una facilità irrisoria, così come Heggen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Klaebo non si ferma mai e vince anche la sprint di Falun, azzurri tutti fuori nei quarti

