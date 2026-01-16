Sci alpino Fabian Bachler vince il superG di Pass Thurn di Coppa Europa Italiani lontani

Fabian Bachler ha conquistato la vittoria nel superG di Pass Thurn, gara valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. La competizione si è svolta in Austria, lasciando gli atleti italiani lontani dalla top posizione. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per l’atleta austriaco, mentre gli azzurri continuano a lavorare per migliorare le proprie performance nelle prossime competizioni.

Fabian Bachler si è aggiudicato il superG di Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. La gara, che andava a recuperare quella cancellata a Wengen nel corso della scorsa settimana, ha visto parecchie uscite di scena e due squalifiche, una delle quali ha colpito il nostro Max Perathoner, e diversi inserimenti con pettorali altissimi. La vittoria, come detto, è andata all’austriaco Fabian Bachler con il tempo di 1:14.41 con appena 5 centesimi di vantaggio sullo svizzero Lenz Haechler, mentre completa il podio il francese Charles Gamel Seigneur che chiude a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

