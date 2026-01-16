Fabian Bachler ha conquistato la vittoria nel superG di Pass Thurn, gara valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. La competizione si è svolta in Austria, lasciando gli atleti italiani lontani dalla top posizione. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per l’atleta austriaco, mentre gli azzurri continuano a lavorare per migliorare le proprie performance nelle prossime competizioni.

Fabian Bachler si è aggiudicato il superG di Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. La gara, che andava a recuperare quella cancellata a Wengen nel corso della scorsa settimana, ha visto parecchie uscite di scena e due squalifiche, una delle quali ha colpito il nostro Max Perathoner, e diversi inserimenti con pettorali altissimi. La vittoria, come detto, è andata all’austriaco Fabian Bachler con il tempo di 1:14.41 con appena 5 centesimi di vantaggio sullo svizzero Lenz Haechler, mentre completa il podio il francese Charles Gamel Seigneur che chiude a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Fabian Bachler vince il superG di Pass Thurn di Coppa Europa. Italiani lontani

Leggi anche: Sci alpino, Albano e Ghisalberti sfiorano il podio nella discesa di Pass Thurn in Coppa Europa

Leggi anche: Sci alpino, Abbruzzese sfiora il podio nel superG di Santa Caterina in Coppa Europa. Vince l’austriaco Hacker

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sci alpino, Fabian Bachler vince il superG di Pass Thurn di Coppa Europa. Italiani lontani - Fabian Bachler si è aggiudicato il superG di Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. oasport.it