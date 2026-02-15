Asja Zenere | Troppi errori nella parte bassa ho perso fiducia in me stessa

Asja Zenere ha dichiarato di aver perso fiducia in sé stessa dopo aver commesso troppi errori nella parte bassa della pista. Durante la gara di gigante femminile, che si svolge a pochi mesi dall’evento di Milano Cortina 2026, la sciatrice italiana ha ammesso di aver affrontato una prova difficile, in cui la fiducia si è sgretolata. La giovane atleta ha spiegato che il risultato negativo le ha dato una forte delusione, anche perché si aspettava di fare meglio.

Nel gigante femminile in programma per Milano Cortina 2026, l'attenzione è centrata sull'esordio di Asja Zenere, che ha affrontato una prova motivante ma non priva di errori. L'azzurra ha chiuso la prima manche con un ritardo significativo dalla leader, una distanza che ha evidenziato margini di miglioramento e la necessità di gestire meglio la seconda parte di gara. Zenere ha accusato un distacco di 1,90 secondi dalla guida Federica Brignone, attualmente prima in classifica, seguita da Lena Duerr e Sofia Goggia, rispettivamente seconda e terza. In zona mista, l'azzurra ha espresso amarezza per l'andamento, riconoscendo di non essersi fidata di se stessa e di aver commesso errori per una perdita di fiducia.