Sci alpino Asja Zenere | Non mi sono fidata di me stessa tanti errori nella parte bassa

Asja Zenere ha commesso troppi errori nella parte bassa della sua gara di gigante, causando una prestazione deludente durante il primo giorno di gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana non si è fidata di sé stessa, e questo ha influito sulla sua velocità e precisione sulla pista. Durante la manche, ha perso diversi secondi a causa di scivolate e scelte di linea sbagliate, che hanno compromesso il suo risultato.

Non una buona manche per Asja Zenere. L'azzurra è rimasta attardata in occasione della prima uscita del gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rendendosi artefice di una prestazione viziata da diverse imprecisioni. Nella fattispecie la classe 1996 ha raccolto un ritardo di +1.90 rispetto ad una semplicemente mastodontica Federica Brignone, al momento in testa davanti alla tedesca Lena Duerr e alla connazionale Sofia Goggia, attualmente terza. Intervenuta in zona mista, l'azzurra (attualmente fuori dalla top 20) ha commentato quanto fatto, non nascondendo grande amarezza: " Sono delusa da questa manche, non mi sono fidata di me stessa ed ho sbagliato a farlo – ha detto Zenere ai microfoni di Rai 2 – Questa mattina le cose andavano bene, ma nella parte bassa sono andata in confusione, ho perso fiducia e commesso tanti errori ".