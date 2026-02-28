Sci alpino Alice Pazzaglia a podio nello slalom di Sundsvall Nolby di Coppa Europa

Nello slalom di SundsvallNolby, parte della Coppa Europa di sci alpino femminile 2026, Anna Swenn Larsonn ha ottenuto la vittoria, mentre Alice Pazzaglia si è piazzata sul podio. La gara ha visto atlete di diverse nazioni competere per i primi posti, con le manche che hanno determinato le posizioni finali di ciascuna. La competizione si è svolta in un contesto di grande attenzione internazionale.

Anna Swenn Larsonn è profeta in patria dato che ha vinto il secondo slalom di SundsvallNolby (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Arrivano però buone notizie anche per i colori azzurri con un nuovo podio per le nostre portacolori. Sulla pista scandinava la svedese ha chiuso con il tempo complessivo di 1:32.89 con un margine di vantaggio di 22 centesimi sulla svizzera Janine Maechler mentre completa il podio la nostra Alice Pazzaglia a 61. Quarta posizione per la svizzera Aline Hoepli a 91, mentre in quinta troviamo un’altra padrona di casa, Moa Bosstrom Mussener a 96. Sesta la statunitense Liv Moritz a 1.13, mentre è settima la svizzera Selina Egloff a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Alice Pazzaglia a podio nello slalom di Sundsvall/Nolby di Coppa Europa Sci alpino, Alice Pazzaglia a podio nello slalom di Hasliberg di Coppa Europa. Quattro azzurre nella top8Janine Maechler si è aggiudicata il primo slalom di Meiringen-Hasliberg (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Alice Pazzaglia conquista il podio nello slalom di Coppa Europa a Hasliberg, quattro italiane nella top 8Una tappa chiave della Coppa Europa di sci alpino femminile 2026 si è svolta sulla pista svizzera di Meiringen-Hasliberg, offrendo una sfida serrata... Contenuti utili per approfondire Alice Pazzaglia. Temi più discussi: Sci alpino, ad Alice Pazzaglia le Ali del Pegaso del Consiglio regionale; Lo sci pisano tra storia e futuro: premiati Franco Cambi e Alice Pazzaglia; Sci alpino, Ghisalberti seconda nel gigante di Coppa Europa a Oppdal. Quinta Pazzaglia; Sci, Zeno Colò il campione con le ali ai piedi. Merito degli sci in legno fatti a Pisa. Sci alpino, Alice Pazzaglia a podio nello slalom di Sundsvall/Nolby di Coppa EuropaAnna Swenn Larsonn è profeta in patria dato che ha vinto il secondo slalom di Sundsvall/Nolby (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino ... oasport.it Pazzaglia è quarta dopo la prima manche del secondo slalom di Ce a SundvallAlice Pazzaglia è quarta dopo la prima manche del secondo slalom di Coppa Europa di Sundvall, in Svezia, seconda sfida del trittico che completa il programma del circuito continentale prima delle ... fisi.org Appena fuori dal podio Alice Pazzaglia, che resta leader della Coppa Europa - facebook.com facebook Il @CRToscana ha premiato la sciatrice pisana Alice Pazzaglia con le Ali del Pegaso, riconoscimento assegnato per i risultati ottenuti nelle ultime settimane in Coppa Europa x.com