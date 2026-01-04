Incidente stradale nella notte sulla Statale 36 | ferito un 27enne
Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente sulla Statale 36, all’altezza dello svincolo per la SP51 tra Galbiate e Civate. Un giovane di 27 anni è rimasto ferito nello scontro. L’incidente ha coinvolto i mezzi in transito in quella zona, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi per gestire la situazione.
Uno schianto stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 36, all'altezza dello svincolo in uscita che collega la superstrada alla Strada Provinciale 51 tra Galbiate e Civate. Il sinistro, che ha coinvolto un solo veicolo, è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino. Sul. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Statale 36, incidente all’alba con un camion sulla rampa verso Como-Bergamo: ferito un 65enne
Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16: auto impatta contro tir, automobilista ferito fugge a piedi
Frontale tra due auto: tre feriti e strada chiusa, poi riaperta a senso unico alternato; Via Fiorentina, un altro incidente. Auto contro bici nella notte. Una donna in terapia intensiva; Incidente fra due auto e una minicar in via Messina Marine, sei feriti: uno è grave; Incidente stradale, si schianta contro le auto in sosta e si ribalta: 25enne in ospedale.
Incidente stradale nella notte sulla Statale 36: ferito un 27enne - Uno schianto stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 36, all'altezza dello svincolo in uscita che collega la superstrada alla Strada Provinciale 51 tra Galbiate e Civa ... leccotoday.it
Caduta da moto sul Sempione: due giovani feriti nella notte a Vergiate - Due giovani di 17 e 18 anni sono rimasti feriti nella notte sul Sempione, a Vergiate, in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno all’una. laprovinciadivarese.it
Scontro tra due auto sulla statale: tre feriti - SAN TAMMARO – Incidente stradale nella notte lungo la Strada Statale 7 bis, nei pressi della rotatoria per Marcianise, nel territorio del Comune di San Tammaro. casertace.net
Per l'incidente stradale, avvenuto sulla provinciale 29 ad Ostuni, sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.