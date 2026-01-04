Incidente stradale nella notte sulla Statale 36 | ferito un 27enne

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente sulla Statale 36, all’altezza dello svincolo per la SP51 tra Galbiate e Civate. Un giovane di 27 anni è rimasto ferito nello scontro. L’incidente ha coinvolto i mezzi in transito in quella zona, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi per gestire la situazione.

Uno schianto stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 36, all'altezza dello svincolo in uscita che collega la superstrada alla Strada Provinciale 51 tra Galbiate e Civate. Il sinistro, che ha coinvolto un solo veicolo, è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino. Sul. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

