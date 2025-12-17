Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un' esercitazione

Nella notte scorsa, nella galleria Montecrevola sulla Statale del Sempione, si è svolta una maxi esercitazione congiunta che ha simulato un incidente tra due auto e un successivo incendio. Un’operazione complessa e realistica, volta a testare la prontezza delle squadre di emergenza. Un importante momento di preparazione e coordinamento, fondamentale per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza reale.

