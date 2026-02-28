Schettini fa il suo ingresso a Sanremo 2026 ma nessuno applaude il professore | Dobbiamo riprendere a parlare con i nostri figli

Sul palco del Festival di Sanremo 2026 è salito uno dei personaggi più discussi di questa edizione, nonostante le voci che annunciavano la sua assenza. Il professore Schettini ha affermato, tra gli applausi assenti, che è importante riprendere a parlare con i propri figli. Nessun altro ha reagito con entusiasmo o applausi, e il suo intervento è stato breve e diretto.

Sul palco del Festival di Sanremo 2026 è salito uno dei personaggi più chiacchierati del momento, nonostante le voci che dicevano non si sarebbe presentato. Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato influencer con il progetto La Fisica che ci piace, ha tenuto il suo monologo nella quarta serata della kermesse canora. Tuttavia, al suo ingresso al teatro Ariston, l'accoglienza del pubblico in sala è stata a dir poco tiepida, per non dire gelida. La situazione che si è percepita dalla trasmissione è stata surreale. Neanche un applauso, volti con espressioni dubbiosi e un responso negativo totalmente immeritato per una personalità che, nonostante le polemiche, non si meritava un simile trattamento.