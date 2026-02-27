Schettini all’Ariston stasera | il professore-divulgatore porta il tema delle dipendenze giovanili a Sanremo 2026 dopo una settimana segnata da polemiche

Stasera all’Ariston, Vincenzo Schettini, insegnante e divulgatore, presenta il suo intervento sul tema delle dipendenze giovanili in vista di Sanremo 2026. La settimana precedente il festival è stata caratterizzata da polemiche che hanno coinvolto il professore, diventato protagonista di un acceso dibattito pubblico. Schettini si prepara ad affrontare la platea del festival, portando un messaggio diretto e senza filtri su un problema che riguarda i giovani.