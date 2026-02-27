Schettini all’Ariston stasera | il professore-divulgatore porta il tema delle dipendenze giovanili a Sanremo 2026 dopo una settimana segnata da polemiche
Stasera all’Ariston, Vincenzo Schettini, insegnante e divulgatore, presenta il suo intervento sul tema delle dipendenze giovanili in vista di Sanremo 2026. La settimana precedente il festival è stata caratterizzata da polemiche che hanno coinvolto il professore, diventato protagonista di un acceso dibattito pubblico. Schettini si prepara ad affrontare la platea del festival, portando un messaggio diretto e senza filtri su un problema che riguarda i giovani.
La settimana che precede il Festival di Sanremo 2026 ha trasformato Vincenzo Schettini nel protagonista di un dibattito che ha travalicato i confini del mondo scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Plenitude porta Sanremo in store: musica, giochi, premi e soluzioni energetiche per una settimana da vivere fuori dal Teatro AristonC'è una cosa che il Festival di Sanremo sa fare meglio di qualsiasi altro evento mediatico italiano: trasformare una settimana dell'anno in un rito...
Leggi anche: Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo porta il tema del bullismo all'Ariston: chi è il 24enne di Albenga
Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.
Argomenti discussi: Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf.
Sanremo 2026, Vincenzo Schettini confermato ospite dopo le voci sulla rinuncia: parlerà di dipendenza digitaleSi parlava di un ritiro dell'ultimo minuto, ma infine è stata confermata, nonostante le polemiche, la presenza del professore Vincenzo Schettini al Festival di Sanremo 2026 ... virgilio.it
Vincenzo Schettini, salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui like per i voti in piùIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026, con ripercussioni anche sulla scaletta. L’insegnante di ... ilmessaggero.it