Campionati Italiani Allievi Indoor | Doualla magica risultati e highlights

Oggi ad Ancona si sono svolti i Campionati Italiani Allievi Indoor, dove Doualla ha dominato la scena con una prestazione eccezionale. La sua vittoria è arrivata dopo aver migliorato il proprio record personale, attirando l’attenzione di tutti gli spettatori presenti. La giornata ha regalato anche altri risultati sorprendenti e momenti emozionanti, seguiti da Sportface.

Erano in programma oggi i Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona. Ottima prova di Doualla che continua a mettersi in luce, tutti i risultati della giornata seguita da Sportface. Kelly Doualla si conferma la sedicenne più veloce d’Italia nella prima giornata dei Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona. La sprinter della Pro Patria Milano Atletica domina i 60 metri in 7.27, migliorando di un centesimo il crono dell’esordio stagionale a Parigi e consolidando la sua leadership mondiale under 18. Un risultato che la proietta con entusiasmo verso gli Europei U18 di Rieti (16-19 luglio) e verso la prossima partecipazione agli Assoluti indoor, dove affronterà anche Zaynab Dosso.🔗 Leggi su Sportface.it Kelly Doualla e Alessia Succo illuminano i Campionati Italiani allievi, attenzione a Berardo nuovi nomi Kelly Doualla e Alessia Succo hanno aperto con vittorie chiare le gare di salto in lungo e 60 metri, portando in alto il nome dell’Italia tra le giovani promesse dell’atletica. Atletica, Doualla si migliora ai Campionati Italiani Allievi. Squillo di Shablii, record di Del Pioluogo Kelly Doualla ha conquistato un miglioramento significativo durante la prima giornata dei Campionati Italiani Allievi di atletica indoor, che si svolgono al PalaCasali di Ancona. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il 14-15 febbraio i Campionati Italiani Allievi; Campionati italiani allievi indoor 2026: orari e nomi da seguire; Tricolori Allievi: Ancona 'inaugura' Rieti 2026; Allievi: Tricolori Indoor con Berardo e Giardiello. Campionati Italiani Allievi Indoor: Doualla magica, risultati e highlightsErano in programma oggi i Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona. Ottima prova di Doualla che continua a mettersi in luce, tutti i risultati della giornat ... sportface.it Atletica, Doualla si migliora ai Campionati Italiani Allievi. Squillo di Shablii, record di Del PioluogoKelly Doualla ha illuminato la prima giornata dei Campionati Italiani Allievi indoor, che si disputano nel fine settimana al PalaCasali di Ancona. La ... oasport.it Monte Zoncolan protagonista: premiati i giovani campioni italiani di sci alpino --> https://www.nordest24.it/campionati-italiani-giovani-sci-alpino-monte-zoncolan-premiazione facebook