FC 26 Marcelo Icona TOTY 92 | Il Re del Dribbling sulla Fascia

FC 26 Marcelo Icona TOTY 92 rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un difensore con qualità offensive e tecniche elevate. Dotato di un dribbling raffinato e di una mobilità superiore alla media, Marcelo si distingue come il protagonista sulla fascia sinistra. La sua versatilità permette di unire solidità difensiva a spunti offensivi, rendendolo una scelta strategica per un equilibrio tra difesa e attacco nel tuo team.

Questa carta è pura poesia per chi ama lo stile di gioco tecnico. Marcelo non si limita a difendere; domina l’intero binario sinistro grazie a statistiche da trequartista d’élite e una mobilità senza pari. Analisi Tecnica: Tecnica e Velocità Fantascientifiche. Dribbling da Sogno (92): Accompagnato dalle 5 Stelle Skill, Marcelo è probabilmente il difensore più divertente da usare in tutto il gioco. La sua capacità di uscire dal pressing stretto è unica.. Velocità ed Eleganza (9191): 91 di velocità e 91 di passaggio significano che può bruciare l’avversario sullo scatto o mandare in porta l’attaccante con un lancio millimetrico. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

