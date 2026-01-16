FC 26 Marcelo Icona TOTY 92 | Il Re del Dribbling sulla Fascia

FC 26 Marcelo Icona TOTY 92 rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un difensore con qualità offensive e tecniche elevate. Dotato di un dribbling raffinato e di una mobilità superiore alla media, Marcelo si distingue come il protagonista sulla fascia sinistra. La sua versatilità permette di unire solidità difensiva a spunti offensivi, rendendolo una scelta strategica per un equilibrio tra difesa e attacco nel tuo team.

Questa carta è pura poesia per chi ama lo stile di gioco tecnico. Marcelo non si limita a difendere; domina l’intero binario sinistro grazie a statistiche da trequartista d’élite e una mobilità senza pari. Analisi Tecnica: Tecnica e Velocità Fantascientifiche. Dribbling da Sogno (92): Accompagnato dalle 5 Stelle Skill, Marcelo è probabilmente il difensore più divertente da usare in tutto il gioco. La sua capacità di uscire dal pressing stretto è unica.. Velocità ed Eleganza (9191): 91 di velocità e 91 di passaggio significano che può bruciare l’avversario sullo scatto o mandare in porta l’attaccante con un lancio millimetrico. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Marcelo Icona TOTY 92: Il Re del Dribbling sulla Fascia Leggi anche: FC 26 Ella Toone Jolly Invernale 87: la nuova regina del centrocampo con 5 stelle abilità e 92 di dribbling Leggi anche: FC 26 Sir Bobby Charlton Icona 92: sblocca il trequartista perfetto con 91 di tiro e 5 stelle piede debole La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. FC 26 1 di 3: Encore Icon Player Pick - È la sfida perfetta per chi non vuole impegnarsi nelle 13 o 17 sfide di Beckenbauer o Bale, ma ... imiglioridififa.com

