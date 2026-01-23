FC 26 SBC Francesco Totti Icona TOTY | L’Ottavo Re di Roma

FC 26 SBC Francesco Totti Icona TOTY rappresenta una versione aggiornata dell’iconico numero 10 di Roma. Con una velocità di 90 e un equilibrio tra tecnica e rapidità, questa carta rende Totti un elemento versatile e efficace nel gioco moderno. Mantenendo l’eleganza e il talento che lo hanno reso un simbolo, questa versione offre un’esperienza di gioco rinnovata senza perdere la sua essenza storica.

Dimenticate la lentezza che spesso caratterizza i numeri 10 classici: questa versione TOTY trasforma Totti in un giocatore moderno, rapido (90) e letale, mantenendo però quel piede destro che ha incantato il mondo per vent'anni. Analisi Tecnica: Il Genio al Servizio del Team. Tiro Celestiale (92): Con una potenza di tiro e una precisione chirurgica, Totti è una minaccia costante da ogni posizione. Il suo iconico "cucchiaio" o i tiri di potenza dalla distanza sono ora pronti a bucare le reti virtuali.. Piede Debole 5 Stelle: Uno dei suoi tratti distintivi. Totti può calciare, lanciare o finalizzare con entrambi i piedi senza alcuna differenza, rendendolo impossibile da marcare.

