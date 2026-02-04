La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, dice no alla proposta di creare un’isola carcere con i detenuti del 41 bis. La sua posizione è chiara: non vuole che l’isola diventi un nuovo luogo di detenzione speciale. Todde invita alla mobilitazione e si oppone con forza a questa idea, sottolineando che non si tratta solo di uno slogan, ma di un invito a tutti a reagire.

«No all’isola carcere con i detenuti del 41 bis». Più che uno slogan è un invito alla mobilitazione. A lanciarlo è la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde «contro la decisione del Governo di trasferire i detenuti ad alta pericolosità nelle strutture detentive dell’isola». L’appello non è che l’ultima sequenza di una serie di prese di posizione e iniziative avviate dai rappresentanti delle istituzioni e comunità locali contro questa possibilità. Ossia il trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis nelle carceri dell’isola. Oggi il reel della presidente pubblicato sui suoi canali social, dedicato al tema dell’utilizzo di t re carceri sarde, Uta, Bancali e Badu ‘e Carros, come strutture destinate al regime del 41 bis. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Todde: «No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis»

Uno scontro tra Todde e Nordio scuote la Sardegna, dove si discute il trasferimento di 91 detenuti al 41-bis.

Un futuro per le colonie penali della Sardegna, la presidente Todde in visita a Mamone

Campo largo in stallo tra narrazione e realtà: la legislatura potrebbe non arrivare alla fine; Sardegna, il commissario di governo cancella nove autonomie scolastiche; Soppresse 9 autonomie scolastiche, Todde: Scelte calate dall'alto. La Sardegna si ribella; Blog | Sardegna: 100 milioni in più per i Comuni con la giunta Todde.

41 bis, Alessandra Todde ai sardi: Mobilitiamoci per la Sardegna. Non diventeremo un'isola carcere

Tagliate 9 autonomie scolastiche, Todde, 'la Sardegna si ribella'. La presidente attacca la decisione del commissario del Governo