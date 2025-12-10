Scontro Todde-Nordio sul maxi trasferimento di 91 detenuti al 41-bis in Sardegna La governatrice | Noi mai interpellati

Uno scontro tra Todde e Nordio scuote la Sardegna, dove si discute il trasferimento di 91 detenuti al 41-bis. La governatrice si dice sorpresa e non interpellata, mentre il governo di Giorgia Meloni conferma l’operazione. L’evento solleva interrogativi sulla gestione delle questioni carcerarie e sul coinvolgimento delle istituzioni locali.

Sardegna, terra di spiagge meravigliose e di. detenuti al 41-bis. Almeno nelle intenzioni del governo di Giorgia Meloni, che da Roma ha fatto recapitare alla presidente Alessandra Todde la notizia che sull’isola saranno trasferiti 91 detenuti in regime di massima sicurezza. Tutti diretti al carcere di Uta. Una decisione mai condivisa con la presidente sarda, che è stata semplicemente informata. La rabbia di Todde per i 91 detenuti al 41-Bis. “Sei giorni fa ho scritto alla presidente del consiglio, Meloni, per difendere la Sardegna da una decisione assunta senza confronto, senza preavviso e senza rispetto istituzionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Scontro Todde-Nordio sul maxi trasferimento di 91 detenuti al 41-bis in Sardegna. La governatrice: “Noi mai interpellati”

