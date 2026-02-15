Ravezzani critica il padre di Chivu, spiegando che il calcio ha messo alla prova le sue parole e lui ha fallito. La causa di questa bocciatura è la sua reazione alla decisione arbitrale, dopo aver espresso un bel discorso sulla trasparenza e la correttezza degli arbitri. In particolare, Chivu aveva detto di voler ascoltare un tecnico riconoscere eventuali favori, ma poi ha commentato che la seconda ammonizione di Kalulu era giusta, smentendo così se stesso. Un episodio che ha fatto discutere molti tifosi e commentatori.

Più deludente dell’atteggiamento di Bastoni, per la sua palese simulazione che ha portato al secondo giallo con conseguente espulsione di Kalulu, ci sono le parole di Chivu che, dopo il bel sermone sul fatto che avrebbe voluto sentire un allenatore ammettere di essere stato favorito dall’arbitro, ha puntualmente smentito se stesso affermando che quella seconda ammonizione fosse giusta. Tale atteggiamento ha unito praticamente tutta Italia (tolti ovviamente gli interisti). Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato con sdegno queste parole e con lui tanti altri giornalisti e semplici tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ravezzani su padre Chivu: "Dopo le sue encomiabili parole, il dio del calcio l'ha messo alla prova. Ha fallito"

