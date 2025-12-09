Violenza domestica e stalking | a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento Acli e Cipim
Tempo di lettura: < 1 minuto Domani 10 dicembre alle ore 16.00 presso il Comune di S. Agata de’ Goti (BN) verrà firmato un protocollo d’intesa tra il Questore di Benevento e i legali rappresentanti di A.C.L.I. Benevento e C.I.P.I.M. Campania. La Polizia di Stato intraprende un piano di azione con alcune associazioni locali contro il fenomeno della violenza domestica e dello stalking, attivando sul territorio attività di prevenzione che seguono linee guida previste dalla normativa vigente e volte al recupero dei soggetti responsabili di azioni violente, al fine di limitare i casi di recidiva. Le predette associazioni che rappresentano una realtà territoriale già consolidata e di riferimento nelle iniziative di prevenzione dei fenomeni di stalking, violenza domestica e di genere, ospitate presso una sede messa a disposizione dal Comune di Sant’Agata de’ Goti, grazie a questo protocollo opereranno in sinergia con la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Benevento per accogliere i destinatari di ammonimento del Questore al fine di intraprendere percorsi di recupero tesi a prevenire il reiterarsi di azioni violente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
