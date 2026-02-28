Sanremo ultima serata | l' ordine di entrata sul palco di Michele Bravi con Prima o Poi

Nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Michele Bravi salirà sul palco con il brano

L'ultima serata del Festival di Sanremo 2026: questa notte sarà proclamato - televoto più giurie - il vincitore e la migliore canzone tra le 30 presenti in gara. L'Umbria, dopo la grande soddisfazione per la vittoria tra i giovani del corcianese Nicola Filippucci, è ancora in gara con l'ottimo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Michele Bravi a Sanremo 2026 con “Prima o Poi”: “È un brano nato per il palco, non per la classifica. Il festival è un gratta e vinci, ma io sono sereno”

Leggi anche: Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta, con Prima o poi. E nella serata cover duetterà con Fiorella Mannoia: la video-intervista

L'intervista LIS a Michele Bravi - Festival di Sanremo 2026

Gazzetta d'Alba. . A poche ore dalla finale di SANREMO, il cantate MICHELE BRAVI racconta della differenza tra X Factor e Sanremo e del suo legame con FIORELLA MANNOIA. Video di Pierangelo Vacchetto - facebook.com facebook

SANREMO | La Palestina sul palco dell'Ariston. Fiorella Mannoia indossava una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera che indossa nel duetto con Michele Bravi in Domani è un Altro Giorno, altro omaggio a Ornella Vanoni. #ANSA x.com